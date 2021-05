Sampdoria, trent’anni esatti dall’indimenticabile Scudetto

Sono passati 30 anni dallo Scudetto della Sampdoria. Era il 19 maggio 1991 quando la squadra del presidente Paolo Mantovani, guidata da Boskov in panchina, con i suoi simboli Vialli e Mancini, diventava campione d’Italia dopo la vittoria per 3-0 contro il Lecce. Per celebrare il trentennale di questo storico scudetto, il club blucerchiato ha deciso di mettere il trofeo in mostra in piazza De Ferrari dove è stato allestito un palco con i colori ufficiale della società genovese.

FOTO: Twitter Sampdoria