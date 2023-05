Sampdoria-Torino, finale ad alta tensione: Pellegri esulta sotto la Gradinata Sud e fa infuriare i blucerchiati

Il Torino torna alla vittoria in trasferta: 2-0 contro la Sampdoria. Dopo il gol di Buongiorno, il raddoppio è arrivato in pieno recupero, grazie all’ex Genoa – non una squadra qualunque per i blucerchiati – Pietro Pellegri. L’attaccante classe 2002 dopo aver segnato è andato a esultare sotto la Gradinata Sud, fulcro del tifo doriano, scatenando così un parapiglia in campo con momenti di grande tensione.

Foto: Instagram Torino