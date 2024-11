Sampdoria, stiramento al flessore per Coda. Rischia un mese di stop

Grana per la Sampdoria, che perderà Coda per circa un mese. Il classe ‘88 infatti ha riportato uno stiramento al flessore, la cui entità dovrà essere stabilita dagli esami a cui il calciatore si sottoporrà una volta riassorbito l’edema che potrebbe tenerlo ai box fino al derby ligure con lo Spezia in programma il prossimo 14 dicembre. Coda finora ha realizzato quattro gol in tredici presenze ed è attualmente il capocannoniere del club con una marcatura in più del collega di reparto Gennaro Tutino.

Foto: twitter Sampdoria