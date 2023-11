Spezia-Sampdoria, derby in famiglia con tre Esposito in campo. Un solo precedente nel 1988

Dopo la sosta per le Nazionali, torna la Serie B. Il quattordicesimo turno si apre con il derby ligure fra Sampdoria e Spezia. Una sfida che è un vero e proprio affare di famiglia. Sebastiano Esposito della Sampdoria, sfida i due fratelli dello Spezia, Salvatore e Francesco Pio. Tre fratelli in campo nella stessa partita come non succedeva da tantissimi anni. Tornando indietro nella storia, scrive La Gazzetta dello Sport, oltre ai tre fratelli Sentimenti, insieme nella Lazio fra gli altri 40 e 50, proprio nella Samp il 27 novembre 1988 il capitano Luca e Stefano Pellegrini giocarono contro la Fiorentina del fratello Davide.

Sampdoria Spezia