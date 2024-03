Sampdoria, si ferma ancora Esposito: lesione al retto femorale della coscia destra

Brutte notizie per la Sampdoria. Il tecnico dei blucerchiati Andrea Pirlo perde nuovamente per infortunio Sebastiano Esposito. L’attaccante classe 2002, rientrato da poco dopo un mese di stop è costretto a nuovamente a fermarsi, per via di un problema alla coscia accusato durante l’allenamento odierno. Il giocatore ha riscontrato, secondo i primi controlli effettuati una lesione muscolare al retto femorale della coscia destra e, di sicuro, non sarà a disposizione per la prossima sfida che i liguri giocheranno nel campionato cadetto, sul campo del Bari. Di seguito il report dell’allenamento pubblicato dalla società doriana sul proprio sito:

“Sole su Bogliasco e Sampdoria che prosegue la marcia d’avvicinamento alla trasferta di sabato a Bari (ore 16.15). Dopo una sessione di video-analisi, Andrea Pirlo e staff hanno diretto sul prato superiore del “Mugnaini” un allenamento mattutino a base di attivazione, torelli, esercitazioni tattiche e partitella a campo ridotto. Con il gruppo hanno lavorato Leonardo Benedetti, Nicola Murru, Estanis Pedrola e Valerio Verre (quest’ultimo esentato soltanto dalla sfida finale). Andrea Conti, Cristiano Piccini e Matteo Ricci proseguono i rispettivi percorsi individuali. Sebastiano Esposito è stato intanto sottoposto a controlli clinici che hanno evidenziato una lesione muscolare al retto femorale della coscia destra la cui entità sarà valutata nei prossimi giorni. Domattina, venerdì, è in agenda la seduta di rifinitura, seguita dalla conferenza stampa del mister e dalla partenza in volo charter verso la Puglia”.

Foto: Sito Sampdoria