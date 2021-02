Bastava il primo punto conquistato nel girone di ritorno per far scattare gli obblighi di riscatto della Sampdoria e così il pareggio di Benevento di ieri ha obbligato il club ligure a sborsare circa 14 milioni di euro a Inter, Empoli e Brescia.

Ufficiali quindi i riscatti di 2,5 per Candreva, 5,5 per La Gumina e intorno ai 6 milioni per Torregrossa.

Foto: Stemma Sampdoria