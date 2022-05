Sampdoria salva, Genoa in B. Le combinazioni tra Salernitana e Cagliari

La sconfitta del Cagliari contro l’Inter certifica la salvezza della Samp. La squadra di Agostini resta a 29, a 4 punti dalla Samp con una sola partita da giocare. Ecco perché la gara di domani contro la Fiorentina sarà più importante per i viola in chiave Europa League. Questo risultato certifica anche la retrocessione del Genoa che avrebbe potuto sperare solo in un arrivo a 3 a quota 31 con Salernitana e Cagliari (in tal caso avrebbe avuto una migliore classifica avulsa). Se, ipoteticamente, il Genoa vincesse l’ultima partita (contro il Bologna) e i granata perdessero (contro l’Udinese) il saldo degli scontri diretti sarebbe a sfavore dei rossoblù di Blessin. Il Cagliari a 31 punti non può più arrivarci. La Salernitana torna ad avere il destino completamente nelle proprie mani: tre punti e sarà salvezza. Il Cagliari dovrà vincere a Venezia e confidare almeno in un pareggio della rivale (ha una migliore differenza reti), altrimenti sarà Serie B.

Foto: Twitter Genoa