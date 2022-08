Sampdoria, Sabiri: “Non vedo l’ora di iniziare. Sono in ottima forma, darò il massimo “

Intervenuto ai microfoni del canale You Tube della Serie A, Abdelhamid Sabiri ha parlato così della prossima stagione che lo vedrà impegnato con la maglia della Serie A: “Non vedo l’ora inizi la nuova stagione. Contento per il precampionato, non vediamo l’ora di cominciare, mi trovo bene qui. Stiamo lavorando bene per la nuova stagione. Credo di aver fatto bene, voglio migliorare. Sono in ottima forma per dare il massimo”.

Foto: Twitter Sampdoria