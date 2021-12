Sampdoria, prosegue il recupero di Torregrossa. Terapie per Damsgaard, il report

La Sampdoria prosegue con un allenamento mattutino la fase di avvicinamento alla gara casalinga con la Lazio. Nella prima parte Roberto D’Aversa e lo staff hanno diviso la squadra in due gruppi: i calciatori maggiormente impiegati a Firenze hanno svolto una sessione di forza; attivazione e tecnica per tutti gli altri disponibili. Nella seconda gruppi riuniti per un’esercitazione tattica. Rifinitura. Per quanto riguarda i singoli, individuale di recupero per Ernesto Torregrossa; terapie e fisioterapia per Mikkel Damsgaard. Domani, sabato, è in programma al pomeriggio la seduta di rifinitura.

Foto: Twitter personale Damsgaard