Sampdoria, problemi alla schiena per Quagliarella. Il report

Brutte notizie in casa Sampdoria. Fabio Quagliarella ha interrotto anticipatamente l’allenamento per un fastidio alla schiena. Differenziato Alex Ferrari, piscina per Omar Colley e Jeison Murillo. Di seguito il report del club ligure: “Sul fronte dei singoli piscina per Omar Colley (postumi della botta al ginocchio destro subita domenica a Verona) e Jeison Murillo (trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra); Alex Ferrari ha svolto una seduta differenziata, mentre Fabio Quagliarella ha interrotto anticipatamente l’allenamento per un fastidio alla schiena. Percorsi specifici sul campo per Simone Trimboli e in palestra per Harry Winks. Prosegue infine il proprio iter riabilitativo Manuel De Luca”.

Foto: Twitter Sampdoria