Sampdoria, Pirlo: “Voglio rimanere qui per molti anni. Bari? Non firmo per il pareggio”

La Sampdoria sarà di scena domani pomeriggio in trasferta, allo stadio San Nicola, per affrontare il Bari nel match valevole per il 30° turno di Serie B. Il tecnico dei blucerchiati Andrea Pirlo, nella consueta conferenza stampa di vigilia, ha presentato con le seguenti parole il match da giocare contro la formazione pugliese:

“Dobbiamo iniziare a pensare che possiamo fare qualcosa in più, però il nostro obiettivo non cambia, come ho sempre detto la partita più importante è quella successiva, quindi quella di domani a Bari, dove dovremo dare continuità alle vittorie precedenti, che altrimenti non conteranno nulla. L’importante è fare risultati per vedere a che punto siamo e a che punto vogliamo arrivare: l’obiettivo play-off è li, quello play-out un po’ più indietro, ma basta poco per tornare giù, quindi attenzione. Hanno cambiato allenatore qualche partita fa, tutti sappiamo che tipo di allenatore è Iachini, dell’impronta che dà alla squadra. Loro sono solidi, hanno qualità e parecchie soluzioni, ma noi dovremmo fare la partita perché è troppo importante chiudere prima della sosta con una vittoria, per poi lavorare meglio. Firmare per il pari? Assolutamente no, dobbiamo solo vincere. Se si firma per il pari, meglio fare un altro sport. A ogni modo siamo pronti con la testa per essere in alto della classifica, vincere ci consente di poter ambire a qualcosa: è tutto nelle nostre mani. L’infortunio di Esposito? Non ce lo spieghiamo, è arrivato da infortuni, ha cicatrici che non sono niente di grave ma gli lasciano intoppi che non lo tengono nella miglior condizione: c’è però la sosta, al rientro credo potrà essere a disposizione. Dispiace però, era già venuto in panchina a Piacenza, ma purtroppo ha avuto questo piccola ricaduta che non lo mette in condizione di essere domani a Bari. Murru, Verre e Benedetti, invece, sono a disposizione. La società è sempre stata serena nei nostri confronti, ci ha sempre spiegato cosa succedeva quindi non abbiamo mai avuto paura. Allenare la Sampdoria è motivo di orgoglio, mi piacerebbe rimanere qui molti anni”.

Foto: Instagram Sampdoria