Sampdoria, perfettamente riuscito l’intervento chirurgico di Fabio Borini. La nota

Buone notizie da casa Sampdoria in merito all’intervento a cui è stato sottoposto Fabio Borini. Di seguito la nota del club blucerchiato: “Intanto è perfettamente riuscito l’intervento al quale è stato sottoposto Fabio Borini presso l’ospedale Pihlajalinna di Turku, in Finlandia, per gli esiti della lesione del tendine dell’adduttore lungo della coscia sinistra rimediata con lo Spezia. L’attaccante rientrerà in Italia già nella giornata di domani e inizierà il percorso di riabilitazione del caso”.

Foto: Instagram Borini