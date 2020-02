Sampdoria-Napoli, le ultimissime sulle probabili formazioni

Domani sera andrà in scena il posticipo tra Sampdoria e Napoli. Ranieri dovrebbe schierare i suoi con 4-4-2: Audero in porta, Thorsby, Tonelli, Colley e Murru nella linea difensiva; Jankto, Ekdal, Linetty e Ramirez a centrocampo; Gabbiadini e Quagliarella nel tandem offensivo. Gattuso sarebbe propenso a rispondere con il 4-3-3 con Ospina tra i pali, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic e Mario Rui nel reparto arretrato; Demme in cabina di regia con Lobotka e Zielinski ai lati dell’italo-tedesco e Callejon, Milik e Insigne nel tridente offensivo.

Sampodria (4-4-2): Audero; Thorsby, Tonelli, Colley, Murru; Jankto, Ekdal, Linetty, Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore: Ranieri.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Lobotka, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore: Gattuso.

Foto: Sampdoria Twitter