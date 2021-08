Sampdoria-Milan è 0-1 all’intervallo: Audero sbaglia, Brahim Diaz segna

Sampdoria e Milan aprono il loro campionato di Serie A 2021-22 nel posticipo del lunedì sera della prima giornata.

Avanti i rossoneri dopo soli 9′ con un tiro non potentissimo di Brahim Diaz, lo spagnolo batte un Audero incerto dopo aver ricevuto da Calabria, bravo a sfruttare un altro errore della retroguardia blucerchiata, stavolta di Augello.

Candreva sfiora il pari con un destro ad incrociare, fuori di pochissimo alla destra di Maignan.

Lo stesso portiere ex Lille viene impegnato prima da Gabbiadini e poi da un doppio tentativo ravvicinato di Colley.

Nel finale di tempo Giroud impegna Audero, ma è in offside. Finisce con la squadra di Pioli avanti di una rete la prima frazione di gioco.

Foto: Twitter Milan