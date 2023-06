Sampdoria, l’ex Živković su Đuričić “Giocatore di classe ma deludente”

Usa la carota e il bastone Bratislav Živković con Filip Đuričić, centrocampista 30nne della Sampdoria. Bratislav è stato molto interessato alle vicende blucerchiate di Đuričić. Sia come ex giocatore della Samp, che come attuale Vice Ct Serbia. Ai microfoni di Sampdoria News, gli ha mosso dolci parole di incoraggiamento, ma anche delle critiche piuttosto incisive e mirate.

“Djuricic resta un grandissimo giocatore anche per la Nazionale della Serbia. Questo è stato un campionato difficile per tutta la Sampdoria, anche noi ci aspettavamo molto più da lui, ci ho parlato spesso, anche con il mio amico Nenad Sakic. Pensavamo potesse dare di più, anche lui ne è consapevole e non è contento della sua stagione, dentro ha sofferto. È un giocatore di classe, può fare grandi cose ma quest’anno non è riuscito a farle vedere, giustamente i tifosi sono delusi da lui e da tutta la squadra. Anche ai giocatori, nonostante non siano coloro che lavorano da mattino alla sera per arrivare alla fine del mese, può capitare talvolta di sentire pressione anche se l’ambiente della Sampdoria è fantastico. Stojkovic continua ad avere fiducia in lui, in Nazionale ha fatto bene, per noi è un giocatore di esperienza e qualità, mi dispiace che quest’anno abbia dimostrato poco o nulla. Lo sa anche lui, abbiamo un bellissimo rapporto, lo stimo molto”.

Fonte: Pagina Facebook Sampdoria