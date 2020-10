Sampdoria-Lazio, le probabili formazioni

Alle 18 si scende il campo a Marassi per la sfida tra Sampdoria e Lazio. Accanto a Quagliarella, Ranieri dovrebbe schierare Ramirez, ma ci sono possibilità che Keita scenda in campo dal primo minuto. Inzaghi dovrà fare invece i conti con l’assenza di Ciro Immobile. Al momento, Muriqi è favorito su Caicedo per fare coppia con Correa. Sulla destra mancherà Lazzari: l’allenatore ha provato Parolo a destra e Anderson a sinistra. Queste le probabili scelte dei due tecnici.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Ramirez, Quagliarella.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Hoedt; Parolo, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Anderson; Muriqi, Correa.

Foto: Twitter Sampdoria