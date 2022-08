Sampdoria, Lanna: “Vicini a Torerira, ma non siamo riusciti a pareggiare l’offerta del Galatasaray”

Intervenuto in conferenza stampa, il presidente della Sampdoria, Marco Lanna, ha rivelato un retroscena sulla trattativa che avrebbe visto il ritorno di Lucas Torreira in blucerchiato: “E’ stato vicino ma poi è chiaro che un’operazione onerosa. E’ stato un giocatore importante per noi ma non siamo riusciti a pareggiare l’offerta economica del Galatasaray“.

Foto: Instagram Galatasaray