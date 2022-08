Sampdoria-Juventus, le formazioni ufficiali

L’ultima gara della seconda giornata di Serie A vedrà affrontarsi al Ferraris Sampdoria e Juventus. In attesa che i calciatori delle due squadre scendano in campo per l’inizio del match, sono state rese note le formazioni ufficiali. Ecco le scelte di Giampaolo e Allegri:

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Rincon, Vieria; Leris, Djuricic, Sabiri; Caputo. All. Giampaolo.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Danilo, Rugani, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kostic. Allenatore: Allegri.

Foto: Twitter Juve