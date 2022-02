Sampdoria, intervento riuscito per Gabbiadini

Nella giornata di oggi, Manolo Gabbiadini si è sottoposto all’intervento di ricostruzione del legamento del ginocchio sinistro lesionatosi in occasione della partita contro il Sassuolo. L’attaccante, che ha comunicato sui social la buona riuscita dell’operazione, è a Bologna presso la Casa di Cura Madre Fortunata Toniolo. Adesso scatta la fase della riabilitazione per far sì che Gabbiadini possa presentarsi nel ritiro estivo precampionato.

Foto: Twitter Gabbiadini