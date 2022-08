Sampdoria, imminente l’arrivo di Winks. Gli indizi social

Harry Winks si appresta a diventare un nuovo calciatore della Sampdoria. Gli indizi sul suo imminente arrivo proviene direttamente dai canali social del club blucerchiato: la Regina, il tè delle 5, le immagini di Londra, poi tanto, tantissimo blucerchiato. Il centrocampista arriva in prestito dal Tottenham e – come si può vedere dal video – indosserà la maglia numero 20. Attesa per l’ufficialità, ma ben presto la città di Genova potrà abbracciare Winks.

Foto: ESPN