Sampdoria, il comunicato dei tifosi: “Radrizzani e Manfredi, vi chiediamo di continuare a mantenere l’impegno di queste settimane”

Questo il comunicato dei tifosi della Sampdoria dopo la notizia dell’acquisto del club da parte di Radrizzani e Manfredi: “GRAZIE! Sono stati anni, mesi, giorni, ore e minuti infiniti quelli che abbiamo affrontato. Navigando in un mare in tempesta, davanti a mille difficoltà siamo rimasti uniti, trovando la forza di esserlo come forse mai prima d’ora. Ricominciamo da qui, da NOI. Da tutti quei sampdoriani che sono rimasti vicini all’Unione Calcio Sampdoria.

Non sappiamo quale sia il valore economico della società, ma sappiamo che il valore di ogni singolo sampdoriano è inquantificabile. Riteniamo, forse con un pizzico di arroganza, che se la Sampdoria è salva parte del merito sia di tutti i sampdoriani: quelli che non hanno mai smesso di cantare, che hanno protestato e seguito le nostre iniziative, che hanno messo da parte lavoro e famiglia per il bene della U.C. Sampdoria. A voi vogliamo dire grazie con tutto il cuore.

Un grazie a tutti coloro che si sono impegnati in questo ultimo periodo per far si che la Sampdoria potesse sopravvivere. In primis Marco Lanna e tutti i dipendenti che con estrema difficoltà, senza percepire stipendio, hanno permesso di proseguire regolarmente le attività (in campo e negli uffici), contribuendo anch’essi alla riuscita di quest’operazione.

Un ringraziamento particolare va fatto a chi ci ha dato la possibilità di tornare a gioire e di rivedere un futuro. Grazie Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi: a voi chiediamo solamente di continuare a mantenere l’impegno e la determinazione dimostrata in queste settimane, perché adesso fate parte dell’Unione Calcio Sampdoria. In conclusione, un pensiero a te Paolo. Avevi ragione, e forse solo ora abbiamo capito bene cosa tu intendessi , ‘finché i tifosi della Sampdoria canteranno non ci saranno problemi per il futuro'”.

Foto: Instagram Sampdoria