Sampdoria, i convocati per la Reggina: fuori Damsgaard, c’è Djuricic

Il tecnico Marco Giampaolo ha convocato 23 giocatori per la gara tra Sampdoria e Reggina valida per i 32-esimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa in programma venerdì 5 agosto 2022 alle ore 21:15. Questa la lista dei convocati, tra cui non figura Damsgaard. C’è, invece, la prima chiamata per Djuricic:

Portieri: Audero, Ravaglia, Tantalocchi.

Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Depaoli, Ferrari, Leverbe, Murillo, Murru.

Centrocampisti: Candreva, Djuricic, Léris, Malagrida, Rincón, Sabiri, Verre, Vieira, Yepes.

Attaccanti: Caputo, De Luca, Quagliarella

Foto: Twitter Sampdoria