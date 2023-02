Sampdoria, i convocati di Stankovic per il Bologna

Dejan Stankovic ha diramato la lista dei convocati della Sampdoria in vista della sfida in programma domani pomeriggio contro il Bologna. Prima chiamata per Oikonomou, out invece Gunter. Ecco l’elenco completo:

Portieri: Audero, Ravaglia, Turk.

Difensori: Amione, Augello, Murillo, Murru, Nuytinck, Oikonomou, Zanoli.

Centrocampisti: Cuisance, Djuricic, Ilkhan, Leris, Paoletti, Rincon, Sabiri, Winks.

Attaccanti: De Luca, Gabbiadini, Lammers, Quagliarella, Rodriguez.

