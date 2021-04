Sampdoria, i convocati di Ranieri per il Crotone

Ultimo allenamento a Bogliasco per la Sampdoria prima della partenza per Crotone, programmata nel pomeriggio di oggi. Al termine della seduta, Claudio Ranieri ha reso nota la lista dei 22 blucerchiati convocati per la sfida con i rossoblù: non compaiono gli indisponibili Bartosz Bereszynski (affaticamento muscolare), Albin Ekdal ed Ernesto Torregrossa. Assente anche lo squalificato Maya Yoshida. A seguire l’elenco completo.

Portieri: Audero, Letica, Ravaglia.

Difensori: Augello, Colley, Ferrari, Regini, Rocha, Tonelli.

Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Jankto, Léris, Silva, Thorsby, Verre.

Attaccanti: Balde, Gabbiadini, La Gumina, Quagliarella, Ramírez.