Al via alle 18:00 un derby della Lanterna fondamentale tanto per la Sampdoria quanto per il Genoa. Ecco le formazioni ufficiali.

Sampdoria (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Ekdal; Candreva, Sensi, Thorsby, Sabiri; Caputo.

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Frendrup, Bani, Ostigard, Vasquez; Sturaro, Badelj; Galdames, Amiri, Ekuban; Destro.

Foto: Twitter Sampdoria