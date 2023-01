Sampdoria: morto Gaudenzio Bernasconi, storica bandiera blucerchiata

E’ scomparso questa mattina all’età di 90 anni Gaudenzio Bernasconi, storico centrale difensivo della Sampdoria dagli anni ’50 e ’60. Bernasconi detenne a lungo il record di presenze con la maglia ligure scendendo in campo in 365 occasioni e guadagnandosi anche la Nazionale con 6 presenze. Il calciatore con la maglia n. 5 non venne mai espulso e giocò consecutivamente la bellezza di 133 partite.

Foto: Sito ufficiale Sampdoria