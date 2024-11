Sampdoria e Banca Ifis ancora insieme fino al 2029. Il comunicato

“U.C. Sampdoria e Banca Ifis rafforzano il loro rapporto: la challenger bank sarà main jersey sponsor del club blucerchiato fino alla stagione 2028/29”.

Con il seguente comunicato la Sampdoria annuncia di aver prolungato con lo sponsor Banca Ifis il rapporto di partnership fino al 2029. Insieme svilupperanno progetti di inclusione sociale e sportiva a favore dei giovani sul territorio ligure, a conferma del forte impegno da parte di entrambe le società nel generare un impatto positivo sulla collettività attraverso lo sport.

“Il rinnovo con Banca Ifis è una notizia che ci rende davvero soddisfatti, ma ancor prima orgogliosi. Questa partnership va ben oltre il semplice sostegno economico: rappresenta un connubio tra due realtà che condividono valori come la passione, l’impegno e la voglia di crescere. Oltre a ciò che si vede in pubblico Banca Ifis lavora in silenzio a progetti di solidarietà legati al mondo Sampdoria che rendono unico questo partner. Sono convinto che insieme potremo raggiungere grandi risultati e regalare tante soddisfazioni ai nostri tifosi” le parole di Matteo Manfredi, presidente del club.

Foto: Instagram Sampdoria