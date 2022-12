Sampdoria, distorsione al ginocchio per Quagliarella. L’attaccante si sottoporrà ad esami strumentali

Prosegue nella provincia di Antalya la preparazione invernale della Sampdoria di Dejan Stankovic. Al Calista Sports Center di Kadriye i blucerchiati sono stati sottoposti ad una doppia seduta: mattutino incentrato prevalentemente su esercitazioni tattiche; pomeridiano a base di tecnica, finalizzazioni e partitelle in spazi ridotti. Regolarmente in gruppo Gonzalo Villar; differenziati sul campo per Andrea Conti e Harry Winks. Sul finire del secondo allenamento Fabio Quagliarella ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro e sarà sottoposto a esami strumentali nelle prossime ore.