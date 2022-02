Sampdoria di nuovo in campo: Yoshida in gruppo, differenziato per Giovinco, Sensi e Quagliarella

Dopo la vittoria ottenuta sull’Empoli nell’anticipo di sabato, la Sampdoria oggi è tornata in campo a Bogliasco per preparare la prossima partita di campionato, che si disputerà lunedì a Bergamo contro l’Atalanta. Regolarmente in gruppo Yoshida, che a questo punto tornerà almeno tra i convocati. Assente l’ex Inter Sensi che “ha svolto un allenamento differenziato aerobico sul campo e lavori programmati in palestra” nella speranza di risolvere presto il fastidio agli adduttori. A parte anche capitan Quagliarella, sostituito sabato dopo aver accusato i crampi. Tra gli altri, Giovinco lavora per recuperare la condizione fisica in attesa di allenarsi con la squadra, mentre Askildsen si è allenato in piscina per smaltire l’infortunio al ginocchio. Gabbiadini ha iniziato il percorso di recupero dopo l’intervento al ginocchio e Damsgaard si trova ancora in Danimarca dove sta seguendo la riabilitazione.

Foto: Sito Sampdoria