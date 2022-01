Sampdoria, depositato il contratto di Sensi. Arriva in prestito dall’Inter

La Sampdoria ha depositato il contratto del centrocampista Stefano Sensi, in arrivo dall’Inter. Ora manca soltanto l’annuncio ufficiale dei due club. Il classe 1995, arriva in prestito secco dall’Inter fino al 30 giugno 2022.

Un gol per Sensi in stagione, in Coppa Italia, nei supplementari degli ottavi di finale contro l’Empoli.

Foto: Instagram Inter