Sampdoria, De Luca: “Il primo gol con questa maglia? Lo aspettavo da tanto. Sento la fiducia di Pirlo”

L’attaccante della Sampdoria Manuel De Luca, intervistato da La Repubblica, si è espresso sul momento di forma che sta attraversando, dopo essere rientrato da un infortunio, e sulla stagione che sta disputando la squadra allenata da Andrea Pirlo, attualmente settima nel campionato cadetto. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Il periodo dell’infortunio è stato parecchio brutto, ma mi ha permesso di capire la passione e l’amore che provo per il calcio. I momenti no possono capitare a tutti, invece. L’importante è stare tranquilli e lavorare, circondandosi di energia positiva. Poi il destino ha voluto che segnassi il mio primo gol sotto la Sud con il ginocchio che è stato operato. Pirlo? Il lavoro del mister ha inciso tantissimo sul mio percorso. All’inizio è stato complicato conoscersi bene, perché non lavoravo sul campo. Poi ho iniziato, piano piano, a sentire la fiducia. Quando gioca per la squadra l’attaccante viene premiato prima o poi, è risaputo. La mia famiglia e la mia ragazza mi hanno aiutato molto quando ero infortunato. Ho cercato di circondarmi di persone positive e che mi vogliono bene: le ringrazio infinitamente per quanto mi hanno supportato. Il primo gol con questa maglia? Lo aspettavo da tanto. È stata un’emozione bellissima”.

Foto: Instagram De Luca