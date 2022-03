Sampdoria, Damsgaard è tornato a Bogliasco. Non gioca da ottobre

Buone notizie in casa Sampdoria. Mikkel Damsgaard è tornato a Bogliasco ad allenarsi dopo 175 giorni vissuti lontano da Genova, nella sua Copenaghen per risolvere un problema fastidioso, che ha rischiato di compromettere la sua carriera.

Il centrocampista si era fermato per curare il ginocchio sinistro da una forma di artrite che lo ha colpito alla metà dell’ottobre scorso, quando ha giocato l’ultima gara con la sua nazionale danese, mentre con i blucerchiati non scende ormai in campo dal 3 ottobre, quando la squadra all’epoca ancora affidata a Roberto D’Aversa pareggiò in casa 3-3 contro l’Udinese.

Una buona notizia per i blucerchiati che riabbracciano il talento danese, che ovviamente dovrà ora riprendere la giusta forma dopo tanti mesi di inattività.

Foto: Twitter Sampdoria