Sampdoria, Coda da record: in gol per la nona stagione consecutiva in Serie B

Massimo Coda non ha perso il fiuto del gol: grazie alla rete contro il Frosinone nella prima giornata di Serie B, l’attaccante della Sampdoria è andato a segno per la nona stagione consecutiva in cui ha giocato nella serie cadetta. Dal 2015/2016, infatti, fatta eccezione per l’annata in Serie A con la maglia del Benevento nel 2017/2018, Coda ha sempre segnato almeno un gol in Serie B. Il centravanti blucerchiato sale a quota 128 reti in Serie B: il record di Stefan Schwoch, miglior marcatore di sempre della competizione, è ora a soli 7 gol di distanza.

Foto: instagram Coda