Sampdoria, busta con un proiettile fatta recapitare nella sede del club

“Grave episodio andato in scena quest’oggi in casa Sampdoria. Presso il quartier generale di Corte Lambruschini, infatti, è stata recapitata una busta, indirizzata genericamente alla società UC Sampdoria, contenente un proiettile a salve e una lettera con destinatari Edoardo Garrone e Massimo Ferrero. Nella lettera, si apprende, oltre al bossolo anche un messaggio scritto a mano in stampatello: “Questa volta è a salve, il prossimo sarà vero”. Sull’episodio sta indagando la Digos genovese”. Lo riporta l’Ansa.