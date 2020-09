Sampdoria, Bonazzoli: “A Genova l’ambiente ideale. Con la Juve per fare i tre punti”

Federico Bonazzoli ha rilasciato un’intervista ai colleghi de La Gazzetta dello Sport, queste le parole del giovane attaccante della Sampdoria: “Nella mia carriera ho sempre dato il massimo sia nell’impegno che nella professionalità, ma a Genova ho trovato il mio ambiente – ha affermato la punta -. Questo, per ora, è forse il momento migliore della mia carriera, posso solo ringraziare il presidente Ferrero, la società, i compagni e lo staff tecnico”. Qualche parola anche sul suo compagno di reparto e capitano Fabio Quagliarella e sull’esordio in campionato contro la Juventus: “Quello che sto facendo è anche merito dei suoi insegnamenti, è come un padre calcistico per me. Con la Juve partiamo alla pari, la Sampdoria giocherà per ottenere i tre punti”.

foto: Twitter Sampdoria