Sampdoria-Atalanta, le formazioni ufficiali

La domenica di Serie A prende il via a Genova, dove Sampdoria e Atalanta scenderanno in campo alle 12:30. La squadra di Ranieri vuole riscattare la sconfitta dello scorso turno contro la Lazio, quella di Gasperini per dimenticare il ko contro il Real Madrid nell’andata degli ottavi di finale di Champions. Di seguito le formazioni ufficiali:

Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Ferrari, Augello; Damsgaard, Thorsby, Ekdal, Jankto; Verre; La Gumina

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero, Palomino; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Malinovskyi; Muriel

Foto: twitter samp