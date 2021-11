Continua il processo di recupero per Fabio Quagliarella che anche oggi ha svolto una seduta differenziata. Per l’attaccante della Samp è stata una giornata di ieri terapie e fisioterapia mentre il resto della squadra ha giocato una partitella contro la Primavera blucerchiata. Da valutare il suo recupero per la sfida contro la Salernitana in programma dopo la sosta.

FOTO: Twitter Samp