Sampdoria al lavoro, out Linetty

Dopo il rinvio della gara con l’Hellas, la Sampdoria è tornata al lavoro questa mattina presso il centro di “Bogliasco” sotto una fitta pioggia. Non si è allenato con il gruppo Karol Linetty che, come ieri, è stato sottoposto a trattamento rigenerativo. Allenamento personalizzato per Edgar Barreto, mentre ha proseguito il programma personalizzato di recupero post-intervento Alex Ferrari.

Foto: US Sampdoria