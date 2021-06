Sampdoria, a Genova striscioni contro Ferrero. L’invito a vendere da parte dei tifosi

Ancora contestazione da parte dei tifosi della Sampdoria nei confronti di Massimo Ferrero. Anche per le recenti esternazioni del presidente blucerchiato e le difficoltà economiche della Sampdoria i tifosi non vedono più in Ferrero la migliore soluzione, anzi. Oggi Genova si è svegliata tappezzata di striscioni e manifesti dedicati al presidente blucerchiato. Non è la prima volta che succede, era già accaduto in parecchie altre circostanze. La frase è piuttosto semplice, “Ferrero vattene“, unita ad un fotomontaggio comprendente una bobina srotolata con la scritta “Via col 20…“, in riferimento all’autobus del capoluogo numero 20 e al noto film “Via col vento”.

Foto: Twittr Samp