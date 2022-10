Sampaoli: “Sono arrivato in un Siviglia tutto diverso. Sto già lavorando per migliorare il rendimento dei calciatori”

Per il Siviglia è pronto un nuovo inizio dopo l’esonero di Lopetegui e il ritorno in panchina di Sampaoli, chiamato a raddrizzare questa stagione. Proprio lo stesso tecnico è intervenuto nella consueta conferenza stampa di presentazione, a fianco dell’ex Roma Monchi: “Sono arrivato in un Siviglia che è stato costruito diversamente dal mio modo di fare calcio, non fu così la prima volta. Ho analizzato il rendimento dei nostri giocatori e sto già lavorando per migliorarlo. Dobbiamo uscire da questa situazione negativa e trasformare le difficoltà in energia positiva. Non ci poniamo obiettivi, testa al presente e alle 11 gare che ci aspettano prima della sosta”.

Foto: twitter Sampaoli