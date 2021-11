Sampaoli: “Serve la vittoria per provare a qualificarci. In passato sono stato vicino alla Lazio”

Il tecnico del Marsiglia, Jorge Sampaoli, ha parato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio in Europa League.

Queste le sue parole: “Tutti i punti sono importanti, ce ne servono ancora tanti. Per il momento non ne abbiamo raccolti abbastanza per quello che abbiamo fatto vedere in campo. La gara con la Lazio è ancora più vitale di quella con il Galatasaray. Mancano poche partite e i punti cominciano a pesare di più. Ci aspetta una partita difficile come quella dell’andata per via delle caratteristiche della squadra e dell’allenatore. Sarà difficile, ma abbiamo l’obbligo di vincere. Domani non dobbiamo farci prendere dalla paura o essere troppo ansiosi, perché possono farci male se perdiamo palla. Sarà una partita strategica e tattica”.

Bambini in Curva Nord: “Penso che sia un iniziativa meravigliosa. Questo aiuta a generare un sentimento di appartenenza al club. Ci sarà tanta attesa e questo ci può spingere ulteriormente. Spero che i ragazzi possano emozionarsi con noi. Vogliamo dimostrare di avere tanti valori al di là del risultato”.

In passato vicino alla Lazio: “Sì, nel 2016 ho incontrato il presidente della Lazio Lotito per discutere dell’opportunità di allenare la squadra. Alla fine non si è fatto, ma sarebbe stata una buona occasione, vista la qualità dei giocatori di questa squadra”.

Foto: Twitter Marsiglia