Sampaoli: “Sbagliai a tornare a Siviglia, avrei preferito andare via prima”

Durante l’intervista concessa a Marca, Jorge Sampaoli, è tornato a parlare dell’esperienza a Siviglia: “Il presidente Castro e Del Nido mi avevano chiesto di aiutare il club. Non c’era però motivo di andarci, con una squadra in declino e senza una rosa adeguata. Quando sono arrivato eravamo ultimi in classifica e ammetto che ho sbagliato a farmi convincere, ma i dirigenti avevano insistito molto. Il club stava esplodendo. Non aveva nulla a che fare con il 2017 (quando allenò il Siviglia per la prima volta, ndr). Il club affrontava ogni giorno una tempesta politica, si è visto anche in questa stagione. Il club stava lottando contro la retrocessione e tutto si è rivelato scomodo. Avevamo sperato di rinnovare la squadra a Natale e così non è stato. Avrei voluto andarmene prima, ma il contratto non me lo permetteva”.

Foto: sito ufficiale Siviglia