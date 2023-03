Sampaoli saluta Siviglia: “Lascio a testa alta. Il mio amore per questo club non si spezza”

Con l’esonero arrivato questa mattina, si è conclusa l’avventura di Jorge Sampaoli sulla panchina del Siviglia. Dopo il sollevamento dall’incarico, il tecnico ha voluto salutare il club e i tifosi con una lettera, riportata da Marca: “Tocca a me salutare una città e dei colori che porto nel cuore. Quando mi hanno chiamato per tornare, ho pensato che fosse una buona opzione per chiudere una prima tappa che, in qualche modo, era rimasta aperta. Il Siviglia è la prima squadra della mia carriera in cui ho una seconda possibilità. E posso certificare che, nonostante le circostanze fossero diverse, il mio amore per questo club non si spezza e continua ad essere enorme. Lascio a testa alta per l’atteggiamento che abbiamo avuto in ogni momento, perché siamo ai quarti di finale di Europa League e perché ci siamo impegnati molto per portare avanti questa storia. Non sempre il calcio restituisce l’insonnia che gli dedichiamo con gioia. Ma non ho dubbi che valesse la pena offrire e mettere il mio cuore in questo club. Voglio ringraziare i giocatori e tutti i dipendenti del club per averci accompagnato. Non ho dubbi che raggiungeranno l’obiettivo. Voglio che la mia gratitudine raggiunga i tifosi per la corsa al Sanchez-Pizjuan, dove siamo diventati molto forti quest’anno. È bellissimo giocare lì. Auguro al Siviglia tutta la fortuna del mondo e mando un grande abbraccio agli affettuosi tifosi del Siviglia”.

Foto: sito ufficiale Siviglia