Sampaoli: “Odio il calciomercato. Tratta i calciatori come prodotti, come barattoli di pomodori”

Jorge Sampaoli, allenatore del Siviglia, a margine della conferenza stampa contro il Barcellona, ha parlato del calciomercato, spiegando come non sia un estimatore di questa particolare fase, appena conclusasi.

Queste le sue parole: “Il calciomercato? Odio questa fase. È un tema molto particolare, di cui mi costa molto parlare. Io quando arrivo in uno spogliatoio di solito vedo esseri umani. Il calciomercato invece utilizza i calciatori come se fossero un prodotto, come se fossero un barattolo di pomodori. A volte nei trasferimenti si producono valori strepitosi e poi dopo sei mesi lo stesso calciatore viene mandato in prestito senza che il club riceva neanche un euro”.