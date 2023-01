Sampaoli chiama Bryan Gil: “Ci darebbe qualcosa sulle fasce”

L’allenatore del Siviglia, l’argentino Jorge Sampaoli, in conferenza stampa ha parlato della possibilità di avere in rosa l’ala spagnola Bryan Gil del Tottenham: “Ho chiamato personalmente Bryan l’anno scorso, quando ero al Marsiglia. È un calciatore che ci darebbe qualcosa sulle fasce, ma il suo arrivo non dipende da me. Sicuramente è un profilo che mi piace”.

Il calciatore si è formato tra le fila degli andalusi, i quali lo hanno venduto per 25 milioni di euro agli Spurs nell’estate del 2021.

Foto: sito ufficiale Tottenham