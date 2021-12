Samp, tre schiaffi al Genoa con doppio Gabbiadini. Destro troppo tardi

Nel derby della Lanterna che ha aperto le danze della 17a giornata di Serie A, la Sampdoria ha battuto il Genoa 3-1. Al settimo minuto sblocca la gara Gabbiadini con un colpo di testa su cross perfetto di Antonio Candreva. Per l’ex Inter si tratta del quinto assist stagionale. Nella ripresa i blucerchiati continuano sullo stesso ritmo della prima frazione di gioco e al 49′ arriva il raddoppio firmato da Caputo che sfrutta un errore di Sirigu. Al 67′ ancora Gabbiadini firma il tris per la squadra di D’Aversa. A nulla è servito per il Genoa la rete di Destro a dieci minuti dal termine. Il derby va alla Sampdoria che ottiene tre punti dopo due sconfitte consecutive. Dall’inizio della sua esperienza in rossoblu Shevchenko è invece ancora a secco di vittorie.

FOTO: Instagram Gabbiadini