Samp, svolta Radrizzani-Manfredi in dirittura

La Samp finalmente ha ormai trovato la soluzione per uscire dalla complicatissima crisi societaria. È in dirittura d’arrivo la trattativa per il trasferimento delle quote ad Andrea Radrizzani, numero uno del Leeds, e al suo socio Matteo Manfredi. Il trasferimento delle quote avverrà attraverso il fondo Gestio Capital. Alessandro Barnaba, altro candidato all’acquisizione del club, non ha dato la stesse garanzie e comunque Radrizzani era già uscito allo scoperto in modo convincente. Nelle ultime ore è stata un’autentica no stop che ha ormai messo d’accordo tutti: non soltanto il CdA della Samp, ma anche le banche creditrici per una ristrutturazione del debito. Il tutto sarà formalizzato nell’assemblea prevista per lunedì. Poi si potrà procedere al pagamento degli stipendi entro martedì. Per i tifosi della Samp l’attesa svolta dopo mesi difficilissimi e una stagione culminata con la retrocessione in Serie B.