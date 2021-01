Samp, Silva: “Obiettivo salvezza, ma possiamo fare di più. Avevo dubbi sul calcio italiano”

Il centrocampista della Sampdoria, Adrien Silva, ha concesso un’intervista a Tuttosport. Il calciatore portoghese ha parlato anche di Cristiano Ronaldo, suo connazionale e prossimo avversario in campionato: “In Italia è la prima volta che incrocio Cristiano ma ci siamo già affrontati in Champions quando giocavo per lo Sporting Lisbona”.

Sul prossimo europeo: “A volte ci penso, non volevo sbagliare decisione per la mia carriera. Prima di approdare alla Samp ho parlato con Bruno Alves e con Bruno Fernandes par chiedere alcune informazioni sul calcio italiano. Il nostro obiettivo è restare in A, penseremo ad altro una volta raggiunto”.

Foto: Twitter Uefa