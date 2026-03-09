Samp, nessuna sorpresa: ribaltone in panchina. L’Empoli (per ora) resiste

09/03/2026 | 11:50:12

La Sampdoria dà il benservito a Foti e Gregucci, com’era chiaro dalla prima serata di ieri. La sconfitta di Frosinone ha aggravato una posizione già critica. Ora il club sta valutando varie situazioni: molto difficile D’Angelo, si torna a parlare di Beppe Iachini che era stato vicino alla Samp lo scorso aprile quando, però, non erano state soddisfatte le sue richieste. Fino a stamattina non ci stati contatti con Iachini, ma la situazione è in evoluzione e ci sono altri candidati (per esempio Maran, sondato indirettamente, ma non solo). L’Empoli ha riflettuto a lungo su Alessio Dionisi, non è soddisfatto, gli umori potrebbero portare a decisioni diverse nel corso della giornata anche se per il momento l’orientamento è quello di dargli fiducia fine alla gara di sabato prossimo contro il Mantova. Ricordiamo che l’Empoli ha sempre Guido Pagliuca sotto contratto.

foto X Sampdoria