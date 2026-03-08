Samp-Empoli: i ribaltoni in panchina che non pagano. E ora…

Sampdoria ed Empoli pensavano di mischiare le carte cambiando allenatore e mettendo quintali di polvere sotto il tappeto. In realtà sta andando peggio di prima e non sono escluse decisioni immediate. Soprattutto in casa Samp dove Gregucci (oggi assente a Frosinone per motivi di salute) e Foti stanno facendo malissimo, dopo qualche raggio di sole nelle settimane successive al loro insediamento al posto di Donati. Adesso siamo vicini a una nuova decisione traumatica, ulteriore conferma di quanto un club così glorioso sia gestito malissimo dal punto di vista tecnico. Non si può dire che le cose stiano andando meglio a Empoli dove Dionisi era tornato con tante motivazioni e il desiderio di migliorare il prodotto di Pagliuca. Alti e bassi, ma nulla di eclatante: Dionisi non sarà a rischio imminente di esonero come i suoi colleghi della Samp, ma se non cambia passo al più presto…

foto X Sampdoria